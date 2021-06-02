Представлена операционная система HarmonyOS 2 для смартфонов от Huawei

Huawei представила обновленную версию своей операционной системы HarmonyOS, которая скоро появится на некоторых моделях смартфонов компании, а к концу года сторонние производители должны выпустить устройства под управлением HarmonyOS.

Ранее глава Huawei говорил, что HarmonyOS создавалась не как замена Android для смартфонов компании, а как новая операционная система.

Ее изначально разрабатывали как универсальную с возможностью работы на любых устройствах, включая в автомобилях, подключенных к интернету.

На презентации было сказано, что HarmonyOS менее требовательная к «железу», более гибкая по настройкам и приспособлена для создания экосистемы.

К примеру, в смарт-часах можно будет реализовать управление дроном или получения информации о состоянии домашней техники относящиеся к системе «умного» дома. Помимо этого, будет полная и быстрая синхронизация между устройствами.

Например, видеозвонок, поступивший на смартфон, можно будет одним нажатием перевести на телевизор, оснащенный камерой или продолжить редактирование документа на другом мобильном устройстве.

HarmonyOS также не будет снижать производительность устройств при открытии большого количества приложений.

В компании Huawei ожидают, что до конца года на их ОС будет работать около 200 млн смартфонов и минимум 100 млн устройств, созданных сторонними компаниями.