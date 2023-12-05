Представлена очень дорогая «умная» термокружка с подключением к смартфону

Компания Ember представила новую умную термокружку под названием Ember Tumbler, которая способна сохранять напитки при заданной температуре в течение нескольких часов. Этот новый продукт, стоимостью $199, обещает преобразить утренний кофейный ритуал.

Ember Tumbler оснащена внутренней системой подогрева, которая по умолчанию поддерживает напитки примерно при 75 °C. Однако, если вы подключите кружку к смартфону через Bluetooth, вы сможете использовать специальное приложение Ember для точной настройки температуры напитка.

Вместимость кружки составляет около 473 мл жидкости, и она поставляется с двумя крышками: одна с открывающейся частью для питья и другая, полностью закрывающая кружку. Аккумулятор устройства обеспечивает работу в течение трех часов, что должно быть достаточно для завершения утреннего кофейного или чайного ритуала.