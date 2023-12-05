Главная » Новости

Представлена очень дорогая «умная» термокружка с подключением к смартфону

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания Ember представила новую умную термокружку под названием Ember Tumbler, которая способна сохранять напитки при заданной температуре в течение нескольких часов. Этот новый продукт, стоимостью $199, обещает преобразить утренний кофейный ритуал.

Ember Tumbler оснащена внутренней системой подогрева, которая по умолчанию поддерживает напитки примерно при 75 °C. Однако, если вы подключите кружку к смартфону через Bluetooth, вы сможете использовать специальное приложение Ember для точной настройки температуры напитка.

Вместимость кружки составляет около 473 мл жидкости, и она поставляется с двумя крышками: одна с открывающейся частью для питья и другая, полностью закрывающая кружку. Аккумулятор устройства обеспечивает работу в течение трех часов, что должно быть достаточно для завершения утреннего кофейного или чайного ритуала.

Представлена очень дорогая "умная" термокружка с подключением к смартфону

Представлена очень дорогая "умная" термокружка с подключением к смартфону Представлена очень дорогая "умная" термокружка с подключением к смартфону

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.