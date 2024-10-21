Представлена новая умная колонка «VK Капсула Про» с Марусей от 20 тыс. рублей

В период приема предварительных заказов новинка будет доступна за 19 990 рублей, а обычная цена составит 24 990 рублей.

VK представила новую умную колонку «Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся». Устройство обеспечивает мощный пространственный звук и оснащено сенсорным ЖК-дисплеем. Оно поддерживает современные беспроводные протоколы Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee.

«VK Капсула Про» имеет три встроенных динамика с общей мощностью 65 Вт: два высокочастотных и один широкополосный. Дизайн колонки разработан международной студией Карима Рашида, и она украшена 360-градусной светодиодной подсветкой.

На верхней части колонки находится круглый сенсорный дисплей с диаметром 7 см и разрешением 480 × 480 пикселей. На дисплее можно видеть текущее время, прогноз погоды и управлять умным домом.

Колонка доступна в четырех цветах, и для каждого цвета есть разные циферблаты. Яркость дисплея можно регулировать, а на ночь его можно отключить.

В нижней части устройства расположены разъем питания и порт USB Type-C для подключения других устройств, а также кнопка для отключения микрофонов. «Капсула Про» поддерживает Zigbee, что позволяет ей управлять компонентами более 70 производителей умного дома.

Колонка также оснащена датчиками движения, освещенности, температуры и влажности, что дает возможность настраивать сценарии для умного дома. Например, она может включаться при обнаружении человека или настраивать кондиционер в зависимости от температуры.

«VK Капсула Про» доступна в цветах «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия».