Представлена новая бюджетная портативная игровая консоль G350 в стиле ретро

G350 — это новый вертикальный портативный игровой компьютер, работающий на чипсете Rockchip RK3326. Он имеет 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 640 x 480 пикселей.

Устройство считается более удобным, чем игровая консоль R36S, и занимает меньше места, чем Anbernic RG353V.

G350 оснащён аккумулятором ёмкостью 3200 мАч, 1 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и тем же 3,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 640 x 480 пикселей. Его размеры составляют 128 x 81 x 22 мм, что делает его немного компактнее Anbernic RG353V.

Элементы управления G350 расположены так же, как у RG353V, но фронтального динамика нет. Вместо этого динамик направлен вниз, а порт USB Type-C находится сверху, а разъём 3,5 мм сбоку.

По мнению Retro Handhelds, кнопки ABXY у G350 лучше, чем у R36S, и крестовина тоже имеет хорошее качество. G350 можно купить на AliExpress за 33,69 долларов и на Amazon за 49,99 долларов в разных цветах: DMG, прозрачный чёрный и прозрачный розовый.