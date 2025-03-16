Представлена необычная стиральная машина Haier с тремя баками за 59 тыс. рублей

Компания Haier анонсировала выпуск модели Leader с тремя баками (XQGL125-MBLDE697WU1). Она уже доступна для предварительного заказа на JD.com по цене 4999 юаней (59 000 руб.), а официальная премьера состоится 17 апреля в Китае.

Главной особенностью этой стиральной машины является уникальная конструкция с тремя баками, позволяющая одновременно стирать разные типы одежды.

Основной бак предназначен для обычной одежды, в то время как два меньших бака подходят для носков, шорт и других мелких вещей. Haier утверждает, что весь комплект одежды можно постирать всего за 22 минуты, что значительно экономит время.

Меньшие барабаны имеют диаметр 216 мм и вмещают до 1 кг белья. Размер основного барабана не раскрыт, но устройство спроектировано для максимальной эффективности и экономии пространства.

Габариты машины составляют 600 мм в ширину, 570 мм в глубину и 1070 мм в высоту, что позволяет легко разместить её даже в ограниченном пространстве. Для подключения требуется лишь одна розетка и водопроводный кран.

Стиральная машина также оснащена несколькими интеллектуальными функциями. УФ-стерилизатор медицинского класса уничтожает бактерии, а система управления на основе ИИ упрощает использование.

В модели предусмотрена программа стирки бюстгальтеров для защиты деликатных тканей. Технология динамического баланса помогает уменьшить вибрацию и шум, а максимальная скорость отжима достигает 1400 об/мин.

Для быстрого запуска стирки при неполной загрузке предусмотрена функция «потянул за ручку — запустил стирку». Кроме того, 12-канальная система циркуляции воды обеспечивает раздельное использование моющих средств, предотвращая перекрёстное загрязнение.

Стиральная машина потребляет 1850 Вт электроэнергии и имеет 1-й уровень энергоэффективности. Уровень шума составляет всего 48 дБ во время стирки и 66 дБ при отжиме, что является хорошей новостью для тех, кто использует её рядом со спальней или гостиной.

Источник: gizmochina