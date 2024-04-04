Главная » Новости

Представлена механическая клавиатура с IPS-экраном Work Louder Knob

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Work Louder Knob — это стильная и премиальная механическая клавиатура, разработанная компанией Work Louder. Ее корпус выполнен из алюминия, а особенностью клавиатуры является наличие небольшого информационного IPS-экрана и настраиваемых регуляторов.

Представлена механическая клавиатура с IPS-экраном Work Louder Knob

Work Louder Knob может подключаться к устройствам через Bluetooth или по проводу с портом USB-C.

Внутри клавиатуры находится аккумулятор емкостью 2100 мАч. Клавиши клавиатуры тактильные и имеют силу нажатия 55 грамм. Отмечается также возможность замены переключателей и наличие алюминиевого плейта.

Клавиатура Work Louder Knob имеет два режима наклона благодаря съемным резиновым ножкам, а миниатюрный экран защищен стеклом. На этом экране можно отображать различную информацию, включая режим работы, время автономности, текущее время, день недели и число.

Work Louder Knob уже доступна для предзаказа по цене около 440 долларов или примерно 40 600 рублей.

Представлена механическая клавиатура с IPS-экраном Work Louder Knob

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.