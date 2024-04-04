Представлена механическая клавиатура с IPS-экраном Work Louder Knob

Work Louder Knob — это стильная и премиальная механическая клавиатура, разработанная компанией Work Louder. Ее корпус выполнен из алюминия, а особенностью клавиатуры является наличие небольшого информационного IPS-экрана и настраиваемых регуляторов.

Work Louder Knob может подключаться к устройствам через Bluetooth или по проводу с портом USB-C.

Внутри клавиатуры находится аккумулятор емкостью 2100 мАч. Клавиши клавиатуры тактильные и имеют силу нажатия 55 грамм. Отмечается также возможность замены переключателей и наличие алюминиевого плейта.

Клавиатура Work Louder Knob имеет два режима наклона благодаря съемным резиновым ножкам, а миниатюрный экран защищен стеклом. На этом экране можно отображать различную информацию, включая режим работы, время автономности, текущее время, день недели и число.

Work Louder Knob уже доступна для предзаказа по цене около 440 долларов или примерно 40 600 рублей.