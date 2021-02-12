Представлена клавиатура EVGA Z15 на механических переключателях Kailh

EVGA представила новую игровую клавиатуру с механическими переключателями и RGB подсветкой.

Новая клавиатура получила название Z15. Ее продажи начнутся в ближайшее время по цене 130 долларов США, причем покупатели смогут выбрать клавиатуру с разными типами переключателей — переключателями Kailh Speed Silver Linear и Kailh Speed Bronze Clicky.

Все они способны выдержать 70 млн нажатий. В EVGA Z15 есть возможность индивидуально настраивать подсветку клавиш и присоединять упор для рук, который крепится к корпусу клавиатуры на магнитах.

Подключается клавиатура через интерфейс USB 2.0. Клавиатура оснащена процессором ARM Cortex-M33, и ходом клавиш 3,55 мм, но точка срабатывания клавиши находится на отметке 1,1 мм.

Игровую клавиатуру оснастили мультимедийными клавишами и роликом регулировки громкости, который расположен в правой верхней части корпуса.