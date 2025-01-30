Представлена игровая консоль SU-10: портативный «руль» за 35 долларов

Появилась новая игровая консоль SU-10, представляющая собой необычный портативный игровой компьютер от компании Game Console.

Эта модель выделяется своим форм-фактором, напоминающим гоночный руль, и предлагает игрокам предустановленные эмуляторы для игр с различных консолей четвёртого, пятого и шестого поколений.

Консоль оснащена 32-битным процессором ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 480 МГц и имеет 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 640 x 480 пикселей.

Аккумулятор ёмкостью 2000 мАч обеспечивает около четырёх часов работы без подзарядки. Размер устройства составляет 215 x 172 x 31 мм при весе 269 г.

SU-10 также включает слот для microSD-карт, порт USB Type-C и разъём 3,5 мм для AV-выхода. Она доступна на AliExpress и других платформах примерно за 35 долларов.