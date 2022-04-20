Logitech представила эргономичную компьютерную мышь Lift

Известный во всем мире производитель компьютерной периферии компания Logitech, представила новую вертикальную компьютерную мышь Lift Vertical Ergonomic Mouse.

Было выпущено две версии мыши — для левшей и правшей, причем для левшей мышь предлагается в черном цвете.

Как рассказали в Logitech, новинка рассчитана на людей с небольшими руками.

Подключить Lift Vertical Ergonomic Mouse можно к операционным системам Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS и Android.

На европейском и американском рынках вертикальная мышь будет продаваться за 70 долларов.