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Logitech представила эргономичную компьютерную мышь Lift

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Известный во всем мире производитель компьютерной периферии компания Logitech, представила новую вертикальную компьютерную мышь Lift Vertical Ergonomic Mouse.
Было выпущено две версии мыши — для левшей и правшей, причем для левшей мышь предлагается в черном цвете.

Как рассказали в Logitech, новинка рассчитана на людей с небольшими руками.

Подключить Lift Vertical Ergonomic Mouse можно к операционным системам Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS и Android.

На европейском и американском рынках вертикальная мышь будет продаваться за 70 долларов.

Logitech представила эргономичную компьютерную мышь Lift

logitech
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