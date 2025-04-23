Представлена экшн-камера Insta360 X5 с поддержкой видео 8K и ИИ-режимами

Компания Insta360 официально представила новую 360-градусную экшн-камеру Insta360 X5 — преемницу модели X4, вышедшей в 2024 году. Новинка получила ряд технических и функциональных улучшений, включая поддержку видеосъёмки в формате 8K и интеграцию искусственного интеллекта.

Камера оснащена увеличенным сенсором изображения формата 1/1,28 дюйма и работает на базе тройного чипа AI. Это позволяет Insta360 X5 записывать видео в разрешении 8K с частотой до 30 кадров в секунду, обеспечивая более высокое качество изображения, особенно при съёмке в условиях низкой освещённости. В этом помогает новый режим PureVideo, специально разработанный для ночной съёмки.

Среди новых функций — InstaFrame, позволяющий быстро преобразовывать 360-градусные кадры в плоские видео, готовые к публикации, а также режимы Twist to Shoot, управление голосом Voice Control 2.0 и управление жестами Gesture Control.

Производитель также улучшил конструкцию камеры. Линзы теперь съёмные и легко заменяемые, а прочное стекло защищает их от повреждений. Камера водонепроницаема до 15 метров и снабжена встроенной ветрозащитой, что делает её пригодной для использования в экстремальных условиях.

Заявленное время автономной работы составляет до 3 часов.