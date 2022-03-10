Представлена новая недорогая стиральная машина Xiaomi Mijia Pulsator на 8 кг

Xiaomi на домашнем рынке представила новую автоматическую стиральную машину с верхней загрузкой.

Новинка под названием Xiaomi Mijia Pulsator стала младшей версии аналогичной модели на 10 кг.

Представленный бытовой прибор получил максимальную загрузку 8 кг, но в нем сохранились все преимущества старшей модели, а это управление со смартфона, несколько уровней регулировки объёма воды, автоматическое взвешивание и выбор программы стирки со смартфона.

Главной особенностью Xiaomi Mijia Pulsator считается технология пульсирующего двигателя, которая позволяет отстирывать даже самые сложные пятна.

На китайском рынке Xiaomi Mijia Pulsator оценивается в 126 долларов.