Главная » Новости

Представлена беспроводная зарядка Ki для бытовой техники

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

На выставке IFA 2024 Консорциум беспроводной электромагнитной энергии (WPC) анонсировал стандарт беспроводной зарядки Ki, разработанный для кухонной техники.

Благодаря этому стандарту небольшие приборы, такие как кухонные комбайны, тостеры и электрочайники, смогут работать без проводов.

Стандарт Ki позволяет технике функционировать на специальных поверхностях с встроенной беспроводной зарядкой. Важно, чтобы и приборы, и столешницы использовали одинаковый протокол зарядки на основе электромагнитной индукции.

Поскольку кухонные приборы требуют больше энергии, для них разработаны особые спецификации. В отличие от стандартов Qi и Qi2, которые выдают до 5 и 15 Вт соответственно, Ki может передавать мощность до 2200 Вт.

В WPC планируют сначала интегрировать передатчики Ki в индукционные варочные панели, что сделает их более универсальными. Технология также позволяет передавать энергию через разные материалы, включая гранит, кварц, мрамор и дерево толщиной до 3,8 см.

Интеграция необходимых компонентов в кухонную технику может увеличить цену примерно на 8-9 долларов. Пользователям также потребуется специальная поверхность для использования данного стандарта.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.