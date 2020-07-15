Представлена алюминиевая компактная клавиатура Razer Huntsman Mini

Клавиатура без дополнительного цифрового блока получила фирменную подсветку и отключаемый кабель.

Производитель аксессуаров для геймеров представил новую клавиатуру Razer Huntsman Mini, которая является «урезанным» вариантом стандартной клавиатуры, при этом в ней сохранили все самые передовые технологии.

В короткой клавиатуре установили оптические переключатели, причем они могут быть двух типов — Razer Clicky Optical Switch или Linear Optical Switch.

Эти переключатели отличаются ходом клавиши и усилием. В первом случае ход составляет 1,5 мм, а усилие 45 г. Во втором типе ход клавиши составляет 1 мм, а усилие 40 г.

Корпус клавиатуры выполнен из алюминия, есть фирменная подсветка Razer Chroma и добавлен отключаемый кабель USB-C. Razer Huntsman Mini можно купить за 120 долларов.