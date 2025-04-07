Представлена альтернатива HDMI и DisplayPort — кабель GPMI

Группа из 50 китайских компаний представила новый кабельный стандарт GPMI (General Purpose Media Interface), который предлагает альтернативу HDMI и DisplayPort.

Этот формат в четыре раза мощнее HDMI 2.1 и может одновременно передавать видео, данные и питание через один кабель.

GPMI включает два типа разъемов: Type-C, совместимый с USB-C, с передачей данных до 96 Гбит/с и мощностью до 240 Вт, и новый Type-B, который обеспечивает скорость до 192 Гбит/с и питание до 480 Вт. Для сравнения, HDMI 2.1 ограничен 48 Гбит/с, а DisplayPort 2.1 — 80 Гбит/с.

Новый стандарт позволит подключать игровые консоли, мощные ноутбуки и серверы через один кабель, обеспечивая высокое разрешение и достаточную мощность. GPMI также поддерживает сетевые конфигурации с несколькими устройствами, упрощая соединение различных гаджетов.

Создание GPMI является частью стратегии Китая по снижению зависимости от западных технологий. Успех нового стандарта зависит от быстроты внедрения крупными производителями и совместимости с существующими устройствами. Первые продукты с поддержкой GPMI, такие, как телевизоры и мониторы, появятся в ближайшие месяцы.

Для пользователей это означает упрощение подключения: вместо нескольких кабелей можно будет использовать одно универсальное решение, что особенно удобно для мобильных пользователей.

Однако внедрение нового стандарта потребует времени и поддержки как китайских, так и международных производителей.