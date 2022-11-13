Представлена «аэрокосмическая версия» смартфона ZTE Axon 40 Ultra с 18 ГБ ОЗУ

ZTE Axon 40 Ultra будет выпущен с очень мощной модификации с 18 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Также такая версия смартфона будет с особой задней панелью. Глава ZTE и президент Nubia Technology Ни Фей назвал этот смартфон «аэрокосмическим».

ZTE Axon 40 Ultra получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с закруглёнными краями, заявленный радиус 3,9 мм. Разрешение экрана составит 2480х1116 пикселей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1500 кд/м2. У аппарата будут минимальные рамки.

Фронтальная камера в устройстве будет под экраном. Смартфон создан на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1.

На тыльной стороне разместится тройная камера с датчиками: основной на 64 Мп (Sony IMX787), сверширокоугольный 64 Мп (Sony IMX787) и перископный OmniVision OV на 64GB с оптической стабилизацией.

Питание ZTE Axon 40 Ultra обеспечит встроенный аккумулятор на 5000 мАч.