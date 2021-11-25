Представлен ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition — первый в мире телефон с 18 ГБ ОЗУ + 1 ТБ памяти

Разработка MIUI 13 в настоящее время идет полным ходом, и ряд недавних высокопроизводительных моделей уже получили внутренние сборки в стабильном бета-канале. В то время как другие OEM-производители, такие как Samsung , OPPO и OnePlus , уже представили свои программные скины для Android 12, Xiaomi довольно поздно пришла на вечеринку, без каких-либо признаков какого-либо серьезного обновления почти через два месяца после выхода Android 12 на стабильную работу . Но это, очевидно, скоро изменится.

Xiaomiui сообщила, что следующая итерация сильно настроенного скина Android от Xiaomi — MIUI 13 — может быть анонсирована 16 декабря в Китае или всего через 20 дней с этого момента . Сообщается, что мероприятие будет довольно крупным, и ожидается, что он также представит следующий флагманский телефон Xiaomi 12. Но, конечно, четырехчасовое мероприятие — это слишком много для двух продуктов, поэтому мы можем увидеть несколько других запусков.

Что касается самого MIUI 13, то скин Android был представлен как серьезное обновление по сравнению с MIUI 12.5, влекущее за собой ряд улучшений и изменений пользовательского интерфейса. В настоящее время известно, что по крайней мере 9 устройств уже получили внутренние тестовые сборки, а именно вся серия Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, MIX 4 и Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro +. Эти устройства, вероятно, получат стабильную версию MIUI 13 на базе Android 12, но некоторые другие даже получат MIUI 13 на базе Android 11.

Что касается функций, то на данный момент почти ничего не известно — Xiaomi довольно скрытно обо всем этом. Тем не менее, в недавнем прошлом у нас было несколько подсказок, в том числе переработанные приложения File Manager и Themes. Ожидается, что MIUI 13 принесет с собой новые обои и значки.