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Представлен защищенный смартфон Blackview BV9300 Pro с двумя дисплеями

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Компания Blackview представила свой новый смартфон BV9300 Pro, который обладает сертификатами IP68, IP69K и MIL-STD-810H, гарантирующими его пыле- и водонепроницаемость.

Этот смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1080×2388 пикселей и частотой обновления 120 Гц, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Однако самой интересной особенностью является наличие дополнительного экрана на задней панели.

Внутри BV9300 Pro находится процессор MediaTek Helio G99 SoC с двумя ядрами Cortex A76 и шестью Cortex A55. Пользователи могут выбрать один из вариантов оперативной памяти LPDDR4X объемом 8 или 12 ГБ.

Камеры смартфона представлены 64-Мп основным сенсором ISOCEL GW3 на задней стороне и 32-Мп сенсором GD2 спереди, оба от Samsung.

Представлен защищенный смартфон Blackview BV9300 Pro с двумя дисплеями Представлен защищенный смартфон Blackview BV9300 Pro с двумя дисплеями Представлен защищенный смартфон Blackview BV9300 Pro с двумя дисплеями Представлен защищенный смартфон Blackview BV9300 Pro с двумя дисплеями Представлен защищенный смартфон Blackview BV9300 Pro с двумя дисплеями

Blackview Blackview BV9300 Pro
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