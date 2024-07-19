Представлен яркий и ремонтопригодный смартфон HMD Skyline в стиле Nokia Lumia

HMD представила новый смартфон под названием HMD Skyline. Он отличается яркими цветами и стильным дизайном в стиле Nokia Lumia.

Компания HMD сделала ставку на высокую ремонтопригодность устройства, заявляя, что для замены экрана или батареи необходима одна отвертка и около 10 минут времени.

HMD Skyline работает на операционной системе Balance Interface, основанной на Android 14. В этой системе изменено расположение некоторых функций, а также добавлен режим Detox, который позволяет временно отключить приложения, чтобы отвлечься от смартфона.

Что касается технических характеристик, HMD Skyline оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, хранилищем на 128 или 256 ГБ и аккумулятором емкостью 4600 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку на 33 Вт, беспроводную зарядку на 15 Вт и обратную зарядку на 5 Вт. Он также оснащен интерфейсами Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и NFC-чипом.

Внешний вид устройства отличается от привычных моделей. Оно имеет большую металлическую рамку и 6,55-дюймовый pOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой до 144 Гц.



Защиту экрана обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 3. На передней стороне смартфона расположена фронтальная камера на 50 Мп с автофокусом.

А на задней стороне находятся основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера на 13 Мп и телеобъектив на 50 Мп с двукратным зумом.

HMD Skyline также поддерживает запись видео в 4K с пространственным звуком OZO Audio и имеет технологию улучшения снимков AI Capture Fusion.

Смартфон HMD Skyline уже доступен для покупки по цене 499 долларов или 44 400 рублей. В комплекте не поставляется адаптер питания, но при необходимости его можно приобрести отдельно.

В магазинах iFixit для покупки доступны комплектующие, в числе которых задняя панель, экран, аккумулятор, USB-порт. Самым дорогим является экран, который стоит 8,5 тыс. рублей, тогда как стоимость остальных комплектующих варьируется от

Кроме того, можно приобрести комплектующие через магазин iFixit: экран (8500₽), заднюю панель (2700₽), аккумулятор (2200₽) и USB-порт (1800₽).