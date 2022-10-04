Представлен Xiaomi Smart Band 7 Pro, а Redmi Pad дебютирует в Европе

Xiaomi запустила Smart Band 7 в марте в Китае, а затем выпустила его по всему миру в июне. Сегодня компания выпустила модель Pro с прямоугольным цветным сенсорным экраном AMOLED с диагональю 1,64 дюйма и поддержкой более 150 циферблатов в приложении.

Дисплей Xiaomi Smart Band 7 Pro имеет разрешение 486×280 пикселей и плотность пикселей 326 пикселей на дюйм. Пиковая яркость экрана составляет 500 нит, а функция автоматической регулировки яркости делает просмотр более удобным. Дисплей также покрыт закаленным стеклом с покрытием против отпечатков пальцев.

Smart Band 7 Pro поставляется с обычным набором функций для здоровья и фитнеса, включая мониторинг сердечного ритма, измерение уровня кислорода в крови и отслеживание сна. Носимое устройство также поддерживает более 110 спортивных режимов и даже имеет функцию тренера по бегу на запястье, которая предлагает 10 заранее запланированных беговых курсов на разных уровнях, таких как комбинированные бег / ходьба для начинающих или тренировки, ориентированные на сжигание жира / выносливость. Есть также интервальные тренировки для укрепления здоровья сердца и легких.

Smart Band 7 Pro имеет встроенную систему GNSS, позволяющую пользователям отслеживать маршруты без использования смартфона. Кроме того, Smart Band 7 Pro водонепроницаем до 5 атмосфер, поэтому вам не нужно снимать его с запястья, когда вы идете в душ или плаваете.

Носимое устройство совместимо с устройствами Android (6.0 или выше) и iOS (12 или выше) и подключается к ним через Bluetooth 5.2 BLE. Xiaomi не раскрыла емкость аккумулятора Smart Band 7 Pro, но компания заявляет о 12 днях автономной работы в типичном режиме использования.

Xiaomi Smart Band 7 Pro выпускается в цветах «слоновая кость» и «черный», а ремешки из ТПУ доступны в шести цветовых вариантах: «слоновая кость», «олива», «оранжевый», «синий», «черный» и «розовый». Ремешки специального выпуска с дизайном, напоминающим кожу, представлены в цветах Pine Green и Moon Grey. Доступность этих вариантов цвета зависит от рынка.

Xiaomi Smart Band 7 Pro стоит от 99 евро и будет доступен через официальные каналы Xiaomi в Европе.

В дополнение к представлению Smart Band 7 Pro, Xiaomi также анонсировала Redmi Pad в Европе, который был представлен сегодня в Индии. Он поставляется с конфигурациями памяти 3 ГБ / 64 ГБ, 4 ГБ / 128 ГБ и 6 ГБ / 128 ГБ в Европе и будет продаваться через официальные каналы Xiaomi по базовой цене 279 евро и в трех цветовых вариантах: графитово-серый, лунный серебристый и мятно-зеленый.

Ключевые особенности Redmi Pad включают процессор Helio G99 SoC, экран с диагональю 10,61 дюйма, частотой 90 Гц и аккумулятор емкостью 8000 мАч.