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Представлен всепогодный микродрон Helius

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Компания ASCENT Aerosystems анонсировала всепогодный дрон Helius, предназначенный для обеспечения быстрого доступа к критически важной информации для бойцов, служб быстрого реагирования и операторов предприятий.

Дрон имеет массу 249 граммов и в сложенном виде достигает размеров 275 мм x 75 мм x 53 мм. Его диаметр ротора составляет 300 мм, максимальная скорость — 72 км/ч, а время полета превышает 30 минут. Helius способен работать при ветре до 40 км/ч.

Дрон оснащен камерой с разрешением 12,3 МП, которая эффективно снимает в условиях низкой освещенности, поддерживая видео в формате 4K, а также разрешения 12MP при 60fps и Full HD при 240fps. Коаксиальная конструкция и цилиндрическая форма обеспечивают защиту важных компонентов от дождя и пыли, минимизируя влияние внешней среды.

Представлен всепогодный микродрон Helius

Источник: Telegram

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