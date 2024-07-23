Представлен внешний ретро-аккумулятор в стиле Nintendo на 12 000 мАч

Компания AYANEO создала мощный банк в стиле Nintendo с емкостью 12 000 мАч. Этот внешний ретро-аккумулятор имеет дизайн, вдохновленный знаменитой игровой приставкой Nintendo.

Компания AYANEO специализируется на производстве различных портативных гаджетов и портативных консолей, которые используют большие возможности.

Недавно AYANEO показала уникальную мощную консоль с необычным дизайном, вдохновленным классической консолью Super Nintendo (SNES). Его название — Retro Power Bank.

Retro Power Bank от AYANEO имеет емкость 12 000 мАч и позволяет заряжать устройство с выходной мощностью до 45 Вт, если подключено только одно устройство.

При одновременном использовании обоих портов блок питания USB-C выдает мощность 15 Вт для одного устройства и 30 Вт для другого. Не разглашается информация о времени зарядки самого мощного банка, но предполагается, что его максимальная потребляемая мощность также составляет 45 Вт.

Retro Power Bank имеет портативный OLED-экран размером 0,91 дюйма с разрешением 32×128 пикселей, который позволяет отслеживать уровень заряда подключенных устройств. Размеры портативного блока питания составляют 98×81×21,9 мм, а его вес составляет 238 грамм.

AYANEO Retro Power Bank доступен по цене 39,99 долларов или около 3,5 тыс. рублей.