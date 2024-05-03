Представлен Vivo Y100 4G с Snapdragon 685 и 80-ватной зарядкой за 250 долларов

Vivo уже представила несколько новых моделей смартфонов, включая Vivo Y18, Y18e, Y38 и V30e. Кроме того, они выпустили смартфон Vivo Y100 4G, который является ребрендинговой версией Vivo V30 Lite.

Vivo Y100 4G обладает 6,67-дюймовым дисплеем E4 AMOLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит.

По характеристикам, Vivo Y100 4G оснащен процессором Snapdragon 685, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2.

Камера устройства включает основной сенсор на 50 Мп и 2-мегапиксельный датчик для эффекта боке на задней панели, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Он работает на операционной системе Android 14 «из коробки» и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев для обеспечения безопасности.

Среди других функций можно отметить поддержку dual 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C, слот для карт памяти microSD и датчик мерцания. Важно отметить, что смартфон также имеет два стереодинамика для лучшего звука.

Vivo Y100 4G уже доступен на некоторых азиатских рынках по цене около 250 долларов.