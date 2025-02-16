Представлен винтажный ноутбук с экраном iPad 2 и поддержкой картриджей

Компания выпустила Msxbook — недорогой ноутбук, ориентированный на поклонников ретро-технологий. Он поддерживает картриджи и оснащён аутентичными интерфейсами, что делает его идеальным для любителей винтажных устройств.

Ноутбук совместим со стандартом MSX2+, популярным в Японии. Msxbook имеет 9,7-дюймовый экран с разрешением 1024 x 768, который был переработан из iPad 2. У него есть механическая клавиатура, но без тачпада, и пользователи могут подключить мышь.

Устройство оснащено чипом Altera Cyclone FPGA, слотом для карт памяти и двумя разъёмами DB9 для джойстиков. Также есть VGA-порт, USB-A и USB-C для зарядки.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мАч обеспечивает до четырёх часов работы. Msxbook продаётся на Tindie за 195 долларов, но сейчас его нет в наличии.

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