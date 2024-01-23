Представлен умный пластырь с управлением со смартфона

Инженеры из университета Северной Каролины разработали гаджет под названием «Пространственно-временной пластырь по требованию» (SOP), который может изменить способ принятия лекарств.

Умный пластырь состоит из гибкой микросхемы с микроскопическими иглами, каждая из которых содержит лекарственное вещество. Иглы покрыты тонким слоем золота, который растворяется при нагревании пластыря, позволяя лекарству попасть в организм.

Этот гаджет позволяет пользователям принимать лекарства по заданному графику без необходимости принимать таблетки. Просто приклеивая пластырь и устанавливая таймер, лекарство будет автоматически введено в организм без ощущения.

Это может быть особенно полезно для людей, зависящих от регулярного приема лекарств. Также умный пластырь может облегчить лечение различных заболеваний, позволяя точно вводить лекарственные препараты по заданному графику.

Это изобретение представляет собой значительный прогресс в области медицинских технологий и может иметь большой потенциал в улучшении здоровья и удобства пациентов.