Представлен топовый Huawei Mate 60 Pro+ на Kirin 9000 и 1 ТБ памяти

Huawei расширила линейку смартфонов с запуском Mate 60 и Mate 60 Pro, а затем представила Mate 60 Pro+ как топовую модель в этом семействе.

Это устройство оснащено 6,82-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 1,260 x 2,720 пикселей и поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Стекло второго поколения Kunlun обеспечивает надежную защиту, а также имеется класс защиты IP68, что позволяет смартфону выдерживать погружение на глубину до 6 метров в течение полутора часов.

На передней панели размещены три отверстия: одно предназначено для 13-мегапиксельной фронтальной камеры, а два – для 3D ToF системы. Задняя камера Mate 60 Pro+ включает 48-мегапиксельный основной сенсор (по сравнению с 50 Мп у Pro), перископную камеру также с 48-мегапиксельным сенсором, а также обновленную сверхширокоугольную камеру с 40-мегапиксельным датчиком (в отличие от 12 Мп у других моделей Mate 60).

Устройство снабжено процессором Kirin 9000, 16 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Пользователи также имеют возможность расширить память с помощью карты NM Huawei. Габариты составляют 164 x 79 x 8,1 мм, а вес – 225 г. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 88 Вт. Важно отметить, что Mate 60 Pro+ оснащен функцией голосовых вызовов через спутник Tiantong.

Начало продаж намечено на 9 октября. Несмотря на то что официальная цена пока не объявлена, слухи указывают на сумму около 9 000 юаней (~122 000 рублей). Покупатели смогут выбирать между вариантами с 512 ГБ и 1 ТБ памяти, а также между черным и кремовым цветами корпуса.