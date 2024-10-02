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Представлен тонкий и легкий хромбук Samsung Galaxy Chromebook Plus

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания представила новый хромбук Samsung Galaxy Chromebook Plus, который отличается тонким и легким дизайном. Устройство оснащено процессором Intel Core из семейства Raptor Lake и большим экраном.

Представлен тонкий и легкий хромбук Samsung Galaxy Chromebook Plus

Дисплей хромбука — 15,6 дюймов, выполненный по технологии OLED, с яркостью до 400 нит. За производительность отвечает процессор Intel Core 3 100U, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Хромбук работает на базе операционной системы ChromeOS и обеспечивает до 13 часов работы без подзарядки.

Представлен тонкий и легкий хромбук Samsung Galaxy Chromebook Plus

Клавиатура устройства имеет полноразмерный формат и немного изменённый дизайн, включая новую клавишу Quick Insert для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта и эмодзи. Также поддерживаются новые функции ChromeOS, такие как Focus, Welcome Recap и Live Translate.

Толщина Samsung Galaxy Chromebook Plus составляет 11,8 мм, а вес — 1,17 кг. Устройство будет доступно для покупки в конце октября по цене $699.

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