Представлен телевизор Samsung Mini LED QNC990 стоимостью $39 тысяч

Samsung на домашнем рынке представил и сразу запустил продажи своего нового топового телевизора Samsung QNC990.

Модель получила 98-дюймовый Mini LED дисплей с максимальным разрешением (8К) и частотой обновления 144 Гц.

Заявлено, что новинка поддерживает технологии HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming, HLG, помимо этого панель получила Dolby Atmos Wireless.

Помимо большого экрана во флагманский телевизор встроили 120 Вт акустическую систему формата 6.4.4.

В Южной Корее новинка от Samsung уже доступна для покупки по цене 39 тыс. долларов, причем первые покупатели в подарок получат получает 85-дюймовый телевизор The Frame TV и саунд-бар HW-Q990C.