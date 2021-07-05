На площадке коллективного финансирования представили смартфон с 3-дюймовым экраном.

Аппарат получил название Mony Mist, и на стадии сбора средств разработчики предлагают приобрести аппарат за 99 долларов. После выхода аппарата на рынок цена вырастет до 150 долларов.

Mony Mist получил габариты 89,5х45,5х11,5 мм, вес смартфона составляет 75 г. В гаджете установили 3-дюймовый экран с разрешением 480х854 пикселя и соотношением сторон 16:9. В основе Mony Mist лежит процессор Mediatek MT6735 с частотой 1,3 ГГц.

Оперативной памяти установили 3 ГБ, а постоянной 32 ГБ. На тыльной стороне мини-смартфона установлена одинарная камера на 13 Мп, фронтальный модуль очень скромный — 480р.

Помимо этого новинка получила аккумулятор на 1250 мАч и слот для двух SIM-карт. Работает Mony Mist под управлением операционной системы Android 9.