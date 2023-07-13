Представлен стандарт Li-Fi, который использует свет для передачи данных в 100 раз быстрее Wi-Fi

Несмотря на высокую скорость передачи данных у технологии есть ряд недостатков.

Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) утвердил стандарт передачи данных беспроводным способом под названием Li-Fi.

Данная технология использует светодиодные лампы, с помощью мерцания передаются двоичные коды в оптическом диапазоне. Причем используется частота свыше 60 Гц, а это значит, что мерцание не будет восприниматься человеческим глазом.

Разработчики технологии уверяют, что Li-Fi 100 раз быстрее чем Wi-Fi. Скорость передачи данных в оптическом диапазоне достигает 224 Гбайт/с. Разработчики отметили, что Li-Fi не сможет вытеснить Wi-Fi, так как имеет ряд недостатков в сравнении с Wi-Fi или 5G.