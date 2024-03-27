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Представлен среднебюджетный смартфон Vivo V40 SE

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Vivo провела презентацию новой среднебюджетной модели Vivo V40 SE. Она оснащена ярким AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2400×1080 пикселей и пиковой яркостью 1800 нит.

Представлен среднебюджетный смартфон Vivo V40 SE

Внутри устройства находится процессор Qualcomm Snapdragon 4-й серии, 8 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель на 256 ГБ.

Фотографическая система Vivo V40 SE включает основную камеру на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и вспомогательный модуль на 2 Мп, а также фронтальную камеру на 16 Мп.

Смартфон оснащен батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки. По заявлению производителя, смартфон может воспроизводить видео на YouTube в течение 16,6 часа и обеспечивать почти 30 часов голосовых вызовов на одной зарядке.

Пока подробностей о стоимости и дате запуска продаж нет.

Представлен среднебюджетный смартфон Vivo V40 SE Представлен среднебюджетный смартфон Vivo V40 SE Представлен среднебюджетный смартфон Vivo V40 SE

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