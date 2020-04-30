Представлен среднебюджетный камерофон Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi, как и обещала, 30 апреля представила свой новый смартфон Mi Note 10 Lite. На презентации сразу были озвучены европейские цены, и возможно скоро новинка появится в России.

Mi Note 10 Lite является более простой версией Mi Note 10. В новинке установили более простую камеру и дисплей с загнутыми краями.



Xiaomi Mi Note 10 Lite получил 6,47-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340х1080 пикселей, а под краном расположен сканер отпечатка пальца.

В основе новинки лежит процессор Snapdragon 730G и 6 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в смартфоне 64 или 128 ГБ.

Батарея установлена на 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор от 0 до 100% за 64 минуты.

В смартфоне также установили ИК-порт, 3,5 мм разъём для наушников и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Фронтальная 32 Мп камера размещена в каплевидном вырезе в верхней части экрана.

На тыльной стороне установлена четверная камера с 64 Мп основным модулем Sony IMX686, 8 Мп широкоугольной, «телевиком» на 5 Мп и 2 Мп датчиком для макросъёмки.

В Европе Xiaomi Mi Note 10 Lite с 64 ГБ памяти будет стоить 349 евро, а за версию с 128 ГБ памяти придется заплатить 399 евро.