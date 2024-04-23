Представлен способный манипулировать огнем робот-собака Thermonator

Начались продажи уникального робота-поджигателя под названием Thermonator, и его внешний вид вызывает мрачные ассоциации.

Производитель гордо заявляет, что Thermonator — первый в мире робот-собака, способная манипулировать огнем. Это четвероногое животное в сочетании с огнеметом ARC позволяет использовать огонь в любом месте по требованию.

Интересно узнать, какие могут быть причины для такого робота. На самом деле, Thermonator обладает впечатляющими возможностями.

Он оснащен встроенным лидаром, системой лазерного прицеливания и способностью стрелять огнем на расстоянии до 30 футов. Более того, он способен обходить препятствия, что придает ему дополнительную функциональность.

Thermonator использует усовершенствованный огнемет ARC, чтобы выпускать пламя по требованию, а также обладает универсальной системой крепления и продолжительным сроком службы батареи, обеспечивающими высокую гибкость и долговечность в эксплуатации. Этот уникальный робот управляется дистанционно, а его цена составляет $9420.