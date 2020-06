Представлен список iPhone, которые обновят до iOS 14

Новую версию мобильной операционной системы iOS 14 получат даже iPhone 6s и 6s Plus, такие данные приводит издание The Verifier.

Зарубежное издание ссылается на собственные источники, и если их информация является достоверной, то в 2020 году до новой мобильной операционной системы обновят: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также iPod touch 7.

Стоит отметить, что The Verifier ранее уже предоставляла информацию, которая оказалась недостоверной, при этом 2019 году они правильно указали, что iPhone 5s и iPhone 6 не получат версию iOS 12.