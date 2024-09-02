Представлен Snapdragon 6 Gen 3 для недорогих смартфонов с поддержкой камер на 200 Мп

Компания Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 6 Gen 3, предназначенный для доступных смартфонов и планшетов. Эта модель поддерживает флагманские датчики камер, а также включает функции искусственного интеллекта, обеспечивая лучшую производительность по сравнению с предыдущей версией.

Snapdragon 6 Gen 3 изготовлен по 4-нм техпроцессу и включает четыре производительных ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 на 1,8 ГГц.

Графические возможности обеспечивает встроенная видеокарта Adreno 710. Производитель утверждает, что новый процессор на 10% мощнее предшественника, а графическая производительность увеличилась на 30%.

Чип оснащён 12-битным ISP Qualcomm Spectra и поддерживает основную 200-мегапиксельную камеру. Также процессор включает технологию шумоподавления Multi-frame Noise Reduction и искусственный интеллект с аналогичными функциями. Кроме того, он способен снимать замедленное видео в разрешении 720p при 240 кадрах в секунду.

К особенностям Snapdragon 6 Gen 3 относятся 5G-модем, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 с поддержкой aptX и aptX Lossless.

Процессор также поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, а также двухчастотную систему GPS и протокол быстрой зарядки Quick Charge 4+. Информация о первых смартфонах, которые получат новый процессор, пока не озвучена.