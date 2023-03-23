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Представлен смартфон Samsung Galaxy M54 с батареей на 6000 мАч

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Модель имеет схожесть с Galaxy A54, но отличается улучшенными характеристиками.

Как сообщил портал GSMArena.com, Samsung Galaxy M54 без лишнего шума представили на Ближнем Востоке. Этот аппарат похож на ранее представленный Galaxy A54, но отличается улучшенными характеристиками.

Так, новинка получила увеличенный до 6,7 дюйма экран Super AMOLED, процессор Exynos 1380, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера имеет модули на 108, 8 и 2 Мп, а фронтальная камера оснащена 32 Мп датчиком. Еще одним отличием становится аккумулятор на 6000 мАч вместо 5 000 мАч.

Заявлена поддержка быстрой 25-ватной зарядки. Продавать модель будут под управлением Android 13 с One UI 5.1. О стоимости аппарата информации не приводят.

Представлен смартфон Samsung Galaxy M54 с батареей на 6000 мАч

Samsung Samsung Galaxy M54
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