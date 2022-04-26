Представлен смартфон Samsung Galaxy Jump2 со 120-герцевым экраном, NFC и камеру на 50 Мп

Samsung на домашнем рынке представил смартфон Galaxy Jump2, это улучшенная версия Galaxy A32 5G, которая придет на смену Galaxy Jump вышедшего в прошлом году.

В новинке установили качественную камеру на 50 Мп с диафрагмой F/1,8, ее дополнили сверхширокоугольной оптикой с матрицей на 5 Мп и двумя 2 Мп датчиками изображения для маркосъёмки и определения глубины сцены.

С лицевой стороны находится 8 Мп камера для селфи и видеозвонков.

В основе Galaxy Jump2 лежит процессор Exynos 1280 и 6 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти установили всего 128 ГБ.

Экран смартфоне 6,6-дюймовый с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

В смартфоне также есть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, не забыли и про 3,5 мм разъем для наушников.

Сканер отпечатка пальца в смартфоне разместили на боковой грани. Питание устройства осуществляется за счет аккумулятора на 5000 мАч. На домашнем рынке Samsung Galaxy Jump2 будет предлагаться за 335 долларов.