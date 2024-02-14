Представлен смартфон Redmi A3 с экраном 90 Гц и АКБ на 5000 мАч за 8000 рублей

Он имеет на борту ряд улучшений и новых функций, чтобы удовлетворить потребности пользователей.

Смартфон имеет привлекательный дизайн с гигантским круглым модулем камеры, который придает ему премиальный вид. В то же время он обладает плоской рамкой и задней панелью, выполненной из стекла и с кожаной отделкой.

Redmi A3 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1650 x 720 пикселей (HD+) и каплевидным вырезом. Частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Внутри смартфона находится процессор MediaTek Helio G36, который работает в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем eMMC 5.1. Он запускается на операционной системе Android 13, основанной на MIUI 14, что гарантирует плавную и быструю работу.

Redmi A3 оснащен двумя камерами: основной 8-мегапиксельной камерой и дополнительной 0,08-мегапиксельной камерой. Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей.

Среди других особенностей смартфона можно отметить наличие разъема для наушников 3,5 мм и слота для карт памяти microSD. Также имеется боковой сканер отпечатков пальцев и порт USB Type-C.

Redmi A3 поддерживает две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и GNSS Смартфон работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 10 Вт.

Redmi A3 в Индии будет доступен в трех конфигурациях и трех цветовых решениях. Версия 3/64 Гб оценена в 7 299 рупий или чуть больше 8 тыс. рублей. Также предложат варианты 4/128 и 6/128 ГБ по цене 8 299 и 9 299 рупий, а это около 9 100 и 10 200 рублей.

Redmi A3 на индийском рынке можно будет приобрести с 23 февраля.