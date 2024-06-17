Представлен смартфон OPPO F27 Pro+ за 335 долларов

OPPO представила свой последний смартфон, F27 Pro+, который получил изогнутый 6,7-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран также обладает максимальной яркостью 950 нит.

Внутри смартфона находится процессор Dimensity 7050, сопровождаемый 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Устройство оснащено задней камерой с 64-мегапиксельным основным сенсором и вспомогательным датчиком глубины на 2 Мп. В отличие от предыдущей модели, OPPO F27 Pro+, не имеет сверхширокоугольной камеры, зато вместо нее присутствует модуль с разрешением 8 Мп. Фронтальная камера нового смартфона имеет разрешение 8 Мп, в то время как у F27 Pro оно составляло 32 Мп.

Смартфон работает на операционной системе Android 14, с пользовательским интерфейсом ColorOS 14.0. Его питает мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Кроме того, F27 Pro+ обладает высочайшей степенью защиты от воды и пыли — IP69.

OPPO F27 Pro+ доступен в двух расцветках корпуса: темно-синей и розовой. Цена составляет $335 (30 тыс. рублей) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также $359 (32 тыс. рублей) за конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.