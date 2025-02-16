Представлен смартфон Oppo A3i Plus с 12 ГБ ОЗУ по цене от 16 тыс. рублей

Компания Oppo официально анонсировала в Китае новый смартфон A3i Plus, который, по сути, является переименованной версией модели A3.

Oppo A3i Plus оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412×1080 и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное изображение. Яркость экрана достигает 1200 нит, а чувствительность к прикосновениям сохраняется даже при влажных руках.

Внутри смартфона установлен процессор Qualcomm Snapdragon 695, который работает в связке с 12 ГБ оперативной памяти, расширяемыми виртуально ещё на 12 ГБ. Пользователи могут выбрать между 256 ГБ и 512 ГБ памяти с эффективной технологией сжатия от Oppo.

Смартфон работает на ColorOS 14, которая включает улучшения для звонков, распознавание изображений с помощью ИИ и оптимизацию управления питанием.

На задней панели располагается двойная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным портретным объективом, а спереди — 8-мегапиксельная селфи-камера.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает целый день работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, позволяя зарядить до 50% за 30 минут. A3i Plus имеет прочный корпус с защитой от падений и сертификацией SGS Gold Five-Star.

Смартфон доступен в трёх цветах: «сосновый зелёный», «кристально-фиолетовый» и «чёрный». Модель с 12 ГБ + 256 ГБ стоит 1299 юаней (16 000 руб.), а версия с 12 ГБ + 512 ГБ — 1499 юаней (18 500 руб.). Предварительные заказы уже открыты, а продажи начнутся 17 февраля.