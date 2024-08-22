Представлен смартфон начального уровня Tecno Spark Go 1 с новым Android 14 Go

Компания Tecno представила смартфон начального уровня — Tecno Spark Go 1, работающий на Android 14 Go.

Tecno Spark Go 1 оборудован 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В верхней части экрана расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней стороне находится 13-мегапиксельная основная камера.

Смартфон работает на четырёхъядерном процессоре Unisoc T615 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Пользователи могут выбрать между 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Tecno Spark Go 1 включает в себя USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъём, два динамика с поддержкой DTS Sound и ИК-порт. Для разблокировки используется боковой сканер отпечатков пальцев. Также смартфон защищён от влаги и пыли по стандарту IP54.

Модель будет доступна в двух цветах: чёрном (Startrail Black) и белом (Glittery White). В компании пока не сообщили стоимость и дату начала продаж.