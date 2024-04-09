Представлен смартфон Moto G04s с улучшенной камерой и защитой IP52

Motorola недавно представила новый смартфон Moto G04s для европейского рынка. Новинка получила схожую внешность с Moto G04, при этом в аппарате есть несколько отличий.

Новый смартфон получил 6,56-дюймовый IPS экраном с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3, а сам аппарат получил защиту от воды и пыли по стандарту IP52.

В Moto G04s 50-мегапиксельная основная камера, способная записывать видео в FHD качестве. Фронтальный модуль, расположенный в верхней части экрана получил датчик на 5 Мп.

В основе европейского варианта смартфона лежит недорогой процессор Unisoc T606, который дополнен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Есть поддержка карт памяти формата microSD. За счет быстрой постоянной памяти, объём оперативной памяти можно расширить до 8 ГБ.

Смартфон поступит в продажу под управление операционной системы Android 14 с пользовательским интерфейсом MyUX. Питание новинки обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 15 Вт.

Главное отличие Moto G04s от Moto G04 заключается только в основной камере, в первом установлен датчик на 50 Мп, в Moto G04 производитель решил применить 16 Мп сенсор изображения.