Главная » Новости

Представлен смартфон LeTV S3 Pro в стиле флагманских iPhone за 96 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

На китайском рынке появился новый смартфон, который привлек внимание своим дизайном. Задняя часть этого устройства получила оформление в стиле флагманских iPhone.

Представлен смартфон LeTV S3 Pro в стиле флагманских iPhone за 96 долларов

Смартфон с названием LeTV S3 Pro получил ценник в 699 юаней или около 8 тыс. рублей. Этот бюджетный аппарат имеет экран-водопад с изогнутыми по бокам частями, который уже не так популярен. Фронтальная камера на передней панели не видна.

LeTV S3 Pro имеет 6,78-дюймовый экран, процессор MediaTek Helio G95, 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он также оснащен 50-мегапиксельной камерой и встроенной батареей на 5000 мА•ч, которая может быть заряжена 18-ваттным зарядным устройством.

Кроме того, LeTV S3 Pro обладает двумя стереодинамиками и ИК-излучателем, который позволяет управлять телевизорами, кондиционерами и другой техникой.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.