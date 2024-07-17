Представлен смартфон LeTV S3 Pro в стиле флагманских iPhone за 96 долларов

На китайском рынке появился новый смартфон, который привлек внимание своим дизайном. Задняя часть этого устройства получила оформление в стиле флагманских iPhone.

Смартфон с названием LeTV S3 Pro получил ценник в 699 юаней или около 8 тыс. рублей. Этот бюджетный аппарат имеет экран-водопад с изогнутыми по бокам частями, который уже не так популярен. Фронтальная камера на передней панели не видна.

LeTV S3 Pro имеет 6,78-дюймовый экран, процессор MediaTek Helio G95, 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он также оснащен 50-мегапиксельной камерой и встроенной батареей на 5000 мА•ч, которая может быть заряжена 18-ваттным зарядным устройством.

Кроме того, LeTV S3 Pro обладает двумя стереодинамиками и ИК-излучателем, который позволяет управлять телевизорами, кондиционерами и другой техникой.