Представлен смартфон, который не боится огня и падения с 60-метровой высоты

Китайская компания AGM выпустила модель AGM X6, которая является одним из самых прочных смартфонов на рынке. Он обладает удивительной степенью защиты и устойчивости к различным экстремальным условиям.

AGM X6 имеет корпус, защищенный по стандарту IP69 от воды и пыли. Это означает, что смартфон можно залить горячей водой или даже сварить его в кастрюле. Удивительно, что в случае поломки после подобных испытаний, AGM предоставляет гарантию и бесплатно заменит устройство на новое.

Этот смартфон также выдерживает падение на грунт с высоты до 60 метров и экстремальные температуры от минус 20 до плюс 80 °C, что делает его идеальным для использования в любых условиях, включая походы в баню.

Даже если облить смартфон сухим льдом или бросить его в костер на одну минуту, он продолжит работать.

Несмотря на внушительную защиту, AGM X6 оснащен сравнительно средними техническими характеристиками, включая 6,78-дюймовый экран с разрешением 2460х1080 пикселей, процессор UniSoC T750, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также батарею на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Смартфон также оснащен камерами различного назначения, сканером отпечатков пальцев в кнопке питания, поддержкой 5G, стереодинамиками, разъемом 3,5 мм, Bluetooth 5 и Wi-Fi 5, а также слотом для двух SIM-карт и одной microSD-карты. Операционная система AGM X6 — Android 13.

Стоимость AGM X6 на китайском рынке составляет 2799 юаней или чуть больше 35 тыс. рублей. Кроме того, доступна лимитированная версия смартфона под названием AGM X6 Zero, которая имеет прозрачную заднюю крышку и стоит 3199 юаней (около 40 200 рублей). Продажи AGM X6 уже стартовали в Китае.