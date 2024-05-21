Представлен складной Blackview HERO 10 с 24 ГБ ОЗУ и камерой на 108 Мп за $500

Китайская компания Blackview представила свою новую разработку — складной смартфон Blackview HERO 10.

Устройство отличается вертикальным дизайном складывания, большим объемом оперативной памяти — 24 ГБ, а также впечатляющей камерой на 108 Мп. Но самое удивительное — цена этого смартфона, которая составляет 500 долларов.

Blackview HERO 10 оснащен двумя дисплеями. Основной гибкий AMOLED-экран имеет диагональ 6,9 дюйма и разрешение 2,5K. Кроме того, на тыльной стороне смартфона расположен второй дисплей с размером 1,19 дюйма и разрешением 390×390 пикселей.

Он предназначен для отображения уведомлений, времени и даты, а также может использоваться в качестве видоискателя для селфи.

Blackview HERO 10 работает на базе платформы MediaTek Helio G99 и оснащен 24 ГБ оперативной памяти (12 ГБ физической и 12 ГБ виртуальной) и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, и он поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Смартфон оснащен двойной задней камерой, включающей в себя главный сенсор на 108 Мп Samsung ISOCELL HM6 и 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Среди дополнительных функций Blackview HERO 10 можно отметить сканер отпечатков пальцев, технологию распознавания лица, поддержку двух nanoSIM-карт, модуль NFC и Wi-Fi. Характерной особенностью смартфона является шарнир в форме капли, который, по заявлению производителя, может выдержать 250 000 складываний и разворачиваний.

Blackview HERO 10 доступен в фиолетовом и черном цветах. С 20 мая по 7 июня его можно приобрести по цене 44 764 рублей ($490), что является значительной скидкой по сравнению с обычной ценой в 81 387 рублей ($890). Кроме того, первые 100 покупателей получат в подарок смарт-часы Blackview W50.