Представлен самый маленький «камерофон» в мире

Такое устройство представила компания Zanco, которая несмотря на размеры телефона предлагает в аппарате цветной дисплей, встроенные игры и камеру.

Модель с названием Tiny T1 была представлена в 2017 году, а накануне компания представила его преемника, который стал на сантиметр меньше.

В отличие от предшественника модель оснастили цветным дисплеем, MP3/MP4 плеер, радио и камерой разрешением 0,3 Мп.

Заявлено, что на одной подзарядке самый маленький «камерофон» в мире проработает неделю, а это в два раза больше, чем у Tiny T1.

Новый Tiny T2 предлагают заказать на Kickstarter по цене 59 долларов или 3 500 рублей. Для запуска модели в серию уже собрана необходимая сумма, а первые покупатели получат свой телефон уже в апреле.