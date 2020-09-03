Представлен самый доступный в мире смартфон с бесконтактным термометром

Umidigi представила первый смартфон со встроенным бесконтактным термометром, который позволяет измерять температуру человека без физического контакта. На боковой стороне телефона есть кнопка быстрого доступа, которую можно назначить для запуска приложения термометра или использовать, например, для разговора.

Телефон работает на Android 10 Go, внутри — чипсет MediaTek MT6737 (четырехъядерный A53 с тактовой частотой 1,25 ГГц). Он сочетается с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти. Его можно расширить за счет тройного слота для карт с местом для microSD, а также для двух SIM-карт. Umidigi обещает поддержку глобальных диапазонов LTE, поэтому у вас должно быть подключение по всему миру. Также есть Bluetooth 4.0 и Wi-Fi b / g / n (но без NFC).

A7S оснащен 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720p +. Сверху — селфи-камера 8 МП (каплевидная выемка) с функцией разблокировки по лицу (сканера отпечатков пальцев нет). На задней панели, рядом с термометром, находится тройная камера с основным модулем на 13 МП (f / 1.8), который может записывать видео с разрешением 720p. К нему присоединяется сверхширокоугольная (120 °) камера с датчиком 8 МП и датчиком глубины 2 МП для создания эффекта боке.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 4150 мАч, заряжаемая через USB-C (всего 5 Вт). Также имеется разъем для наушников 3,5 мм. Корпус из поликарбоната доступен в трех цветах: Granite Grey, Sky Blue и Peacock Green.

Umidigi A7S будет доступен по предзаказу по цене 70 долларов, начиная с 21 сентября. Обратите внимание, что полная розничная цена составит 100 долларов после окончания периода предварительного заказа. Вы можете найти его на AliExpress.