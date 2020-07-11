Представлен самый бюджетный смартфон с пентакамерой Cubot X30

Меню
Поиск

USD/RUB: 71.23 EUR/RUB: 80.27 BTC/USD: 8756.9

11 августа : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Представлен самый бюджетный смартфон с пентакамерой Cubot X30

11.07.2020 11:02

Компания Cubot провела презентацию своего нового смартфона, который получил основную камеру с 5 модулями и получил звание самого доступного устройства с такой камерой. Представлен самый бюджетный смартфон с пентакамерой Cubot X30
Новинку с названием Cubot X30 оценили в 149 долларов. За эти деньги в аппарате предлагается 6,4-дюймовый экран с разрешением FullHD+, процессор MediaTek Helio P60, 6 или 8 ГБ оперативной, а также 128 или 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4 200 мАч.

Представлен самый бюджетный смартфон с пентакамерой Cubot X30

Кроме этого в смартфоне будет модуль NFC. Что касается основной камеры, то в ней главный модуль имеет разрешение 48 Мп и это Samsung S5KGM1.

Остальные датчики получили разрешение 16, 5, 2 и 0,3 Мп. Фронтальная камера получил датчик на 32 Мп. Официальные продажи нового смартфона стартуют 27 июля.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги