Представлен самый бюджетный смартфон с пентакамерой Cubot X30

Компания Cubot провела презентацию своего нового смартфона, который получил основную камеру с 5 модулями и получил звание самого доступного устройства с такой камерой.

Новинку с названием Cubot X30 оценили в 149 долларов. За эти деньги в аппарате предлагается 6,4-дюймовый экран с разрешением FullHD+, процессор MediaTek Helio P60, 6 или 8 ГБ оперативной, а также 128 или 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4 200 мАч.

Кроме этого в смартфоне будет модуль NFC. Что касается основной камеры, то в ней главный модуль имеет разрешение 48 Мп и это Samsung S5KGM1.

Остальные датчики получили разрешение 16, 5, 2 и 0,3 Мп. Фронтальная камера получил датчик на 32 Мп. Официальные продажи нового смартфона стартуют 27 июля.