Представлен Samsung Galaxy F22

Сегодня компания Samsung анонсировала в Индии смартфон Galaxy F22. Это четвертый телефон серии F, появившийся на индийском рынке после Galaxy F02s, Galaxy F12 и Galaxy F62, дебютировавших ранее в этом году. Вот вся информация о характеристиках, функциях и ценах Galaxy F22.

Samsung Galaxy F22 имеет sAMOLED дисплея 6,4-дюймовый, который предлагает HD+ разрешение 720х1600 пикселей, 20:9 соотношения сторон и частота обновления 90Ца. Гелио G80 чип управляет телефон с 4 Гб/6 Гб оперативной памяти. Он поставляется с 64 ГБ/128 ГБ памяти и специальным слотом для карт памяти microSD.

F22 имеет 13-мегапиксельную камеру на передней панели для съемки селфи и видеозвонков. Квадратный островок камеры на задней панели имеет 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и пару 2-мегапиксельных камер для съемки глубины и макросъемки. Устройство загружается под управлением ОС Android 11 с собственным интерфейсом Samsung One UI 3.1.

Galaxy F22 имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 15 Вт. Он поставляется с другими обычными функциями, такими как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и боковой датчик отпечатков пальцев. Характеристики F22 идентичны A22, который недавно был выпущен в Индии. Помимо включения OIS на A22, похоже, нет никакой разницы между двумя устройствами.

Источник — Astera.