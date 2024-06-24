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Представлен ретро-ноутбук Pocket 386 с возможностью установки ОС Windows 95

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В Китае появился новый компактный ноутбук под названием Pocket 386, который предназначен для любителей старых игр и ретротехники.

Представлен ретро-ноутбук Pocket 386 с возможностью установки ОС Windows 95

Ноутбук имеет небольшой размер и оснащен 7-дюймовым IPS-экраном. Внутри устройства установлен процессор 386 SX с тактовой частотой 40 МГц и 8 МБ оперативной памяти.

Он также имеет клавиатуру, порты PS/2 и D-Sub (VGA) для подключения других устройств, а еще звуковую карту Yamaha для воспроизведения звука.

Pocket 386 может работать под управлением операционных систем DOS, Windows 3.11 или Windows 95. Пока модель предлагается для покупки на территории КНР по цене 193 доллара или 17 000 рублей.

Представлен ретро-ноутбук Pocket 386 с возможностью установки ОС Windows 95

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