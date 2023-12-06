Представлен Redmi 13C 5G по очень доступной цене

Redmi официально представила смартфон Redmi 13C 5G, он дебютировал в Индии. Аппарат оснащен однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100 Plus, что является его главным отличием от обычной версии Redmi 13C.

Смартфон получил 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 × 720 пикселей с кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 600 кд/кв.м. В качестве программной платформы используется Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Основная камера устройства имеет разрешение 50 мегапикселей, а фронтальная камера — 5 мегапикселей. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, поддерживается зарядка мощностью 18 Вт (в комплекте поставляется блок питания мощностью 10 Вт).

В новинке устройства присутствуют боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт microSD и адаптер Bluetooth 5.3. Цены на различные версии смартфона такие: 4/128 ГБ — 130 долларов, 6/128 ГБ — 150 долларов, 8/256 ГБ — 175 долларов.